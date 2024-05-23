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Госдума РФ приняла новый закон: изменится работа брокеров в части передачи данных клиентов

Эксперт рассказал об изменениях в деятельности брокеров в 2025 году

0:53
Экономика

Госдума РФ приняла закон, согласно которому с 1 января 2025 года брокеры будут обязаны по заявлению клиента передавать необходимые данные другим профессиональным участникам рынка ценных бумаг в течение 30 дней.

Эксперт рассказал об изменениях в деятельности брокеров в 2025 году
Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

Этот закон упростит и ускорит процесс передачи данных, который сейчас требует больше времени из-за бумажного документооборота.

Заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ им. Баумана Анатолий Лебедев отметил, что новый закон не увеличивает риск распространения личных данных клиентов, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Он подчеркнул, что это нововведение предоставит клиентам больше прав и возможностей для перехода от одного брокера к другому, без задержек и препятствий.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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