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Недорого и выгодно: топ-5 российских акций для инвесторов с ограниченным бюджетом

Топ-5 самых дешевых российских акций

2:29
Экономика

В России, несмотря на колебания и нестабильность финансового рынка, существуют акции, которые могут предложить инвесторам как дешёвое вхождение, так и потенциал для значительного роста.

Топ-5 самых дешевых российских акций
Фото: flickr.com by Open Grid Scheduler/Grid Engine is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International license.

В этой статье мы рассмотрим пять самых дешёвых российских акций с потенциалом высокой доходности.

1. Группа Черкизово (GCHE). Одна из крупнейших российских компаний в сфере производства мяса. Несмотря на нестабильность в экономике и изменения в потребительском спросе, Черкизово демонстрирует стабильный рост выручки и прибыли. Её акции торгуются на относительно низком уровне, предлагая потенциал для капиталовложений с высокой доходностью.

2. Татнефть (TATN). Крупнейший производитель нефтепродуктов в России, Татнефть имеет стабильные показатели производства и прибыли. Несмотря на волатильность цен на нефть, акции компании остаются одними из самых доступных на российском рынке и предлагают потенциал для роста.

3. Магнит (MGNT). Ведущая российская розничная сеть Магнит имеет широкую клиентскую базу и разнообразный ассортимент товаров. Её акции представляют собой привлекательную возможность для инвесторов, ищущих долгосрочное вложение с потенциалом для капиталовыплат.

4. Ростелеком (RTKM). Одна из ведущих телекоммуникационных компаний в России, Ростелеком продолжает расширять свои услуги и инвестировать в новые технологии. Её акции торгуются на относительно низком уровне, предоставляя инвесторам возможность войти на рынок телекоммуникаций по выгодной цене.

5. Русагро (AGRO). Компания, специализирующаяся на производстве сельскохозяйственной продукции, Русагро является одним из крупнейших игроков на рынке. Её акции представляют собой привлекательную возможность для инвесторов, заинтересованных в агробизнесе и ищущих высокую доходность.

В заключение хочется отметить, что инвестирование в акции всегда связано с риском, и прошлые результаты не гарантируют будущие успехи. Однако, рассмотренные в статье российские акции представляют собой интересные варианты для инвесторов, стремящихся диверсифицировать свой портфель и достичь высокой доходности при относительно низких затратах.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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