Во Франции обсудили использование замороженных активов из России

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Минфин: Франция готова найти оптимальное использование доходов от российских активов

0:41
Экономика

По словам министра финансов Франции Брюно Ле Мэр, страна стремится найти оптимальное использование доходов от замороженных активов России для поддержки Украины.

Минфин: Франция готова найти оптимальное использование доходов от российских активов
Фото: flickr.com by IAEA Imagebank is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Мы готовы найти наилучшее возможное использование доходов от российских активов для поддержки украинского правительства", — заявил Брюно Ле Мэр на весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Франция обладает одним из крупнейших объемов замороженных активов России. По информации оглашенной властями, во французской юрисдикции находится примерно 22,8 миллиарда евро средств Банка России.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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