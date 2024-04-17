Во Франции обсудили использование замороженных активов из России

Минфин: Франция готова найти оптимальное использование доходов от российских активов

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам министра финансов Франции Брюно Ле Мэр, страна стремится найти оптимальное использование доходов от замороженных активов России для поддержки Украины.

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"Мы готовы найти наилучшее возможное использование доходов от российских активов для поддержки украинского правительства", — заявил Брюно Ле Мэр на весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Франция обладает одним из крупнейших объемов замороженных активов России. По информации оглашенной властями, во французской юрисдикции находится примерно 22,8 миллиарда евро средств Банка России.