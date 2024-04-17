Во Франции обсудили использование замороженных активов из России

По словам министра финансов Франции Брюно Ле Мэр, страна стремится найти оптимальное использование доходов от замороженных активов России для поддержки Украины.
"Мы готовы найти наилучшее возможное использование доходов от российских активов для поддержки украинского правительства", — заявил Брюно Ле Мэр на весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Франция обладает одним из крупнейших объемов замороженных активов России. По информации оглашенной властями, во французской юрисдикции находится примерно 22,8 миллиарда евро средств Банка России.
Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.