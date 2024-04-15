Вслед за QIWI: названо число банков, которые рискуют лишиться лицензии в 2024 году

В рейтинговом агентстве "Эксперт РА" спрогнозировали отзыв российским регулятором лицензии у целого ряда банков в текущем году, передает РИА Новости.
По словам главы агентства Марины Чекуровой, возможно, что шесть банков рискуют остаться без лицензии. В общей сложности до 15 банков могут покинуть рынок по разным причинам, предположила Чекурова.
В феврале текущего года Банк России принял решение об отзыве лицензии у Киви банка, который занимал 89 место по величине активов в российской банковской системе. Принятая мера связана с нарушениями федеральных законов и нормативных актов Центробанка, которые регулируют банковскую деятельность.
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