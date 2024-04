СМИ: Австрия подготовила план по прекращению поставок газа из России

Министр энергетики Австрии, Леонора Гевесслер, инициировала законопроект, который предусматривает поэтапный отказ страны от российского газа.

Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer is licensed under by ReubenGBrewer is licensed under CC BY-SA 3.0