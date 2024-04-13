СМИ: Австрия подготовила план по прекращению поставок газа из России

Kleine Zeitung: Австрия может отказаться от поставок российского газа

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр энергетики Австрии, Леонора Гевесслер, инициировала законопроект, который предусматривает поэтапный отказ страны от российского газа.

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Согласно предложению Гевесслер, доля поставок газа из России должна уменьшиться с нынешних 90 процентов до нуля к 2027-2028 годам, сообщает издание Kleine Zeitung.

В соответствии с соглашением всех стран Евросоюза, до 2027 года планируется полное прекращение импорта российского газа. По данным декабря 2023 года, 98 процентов поставок газа в Австрию приходилось на Россию, в то время как в феврале 2024 года этот показатель снизился до 87 процентов.

Для утверждения закона, предложенного Гевесслер, необходимо получить одобрение Народной партии и большинство в две трети голосов Национального совета. Последствия этого шага могут затронуть и экономику России, которая в последние два года получила более 2,3 триллионов рублей от недружественных стран за российский газ, продаваемый за рубли.

С другой стороны, Китай увеличил импорт российской нефти до рекордного уровня, особенно спрос возрос на сорт Sokol. Это свидетельствует о стремлении страны развивать сотрудничество с Россией в энергетической сфере.