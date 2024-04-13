Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Неронов: отрыжка может являться признаком возможных проблем с печенью
Туристка нашла сходство между китайцами и россиянами во время своего путешествия
Почему лучше избегать употребления напитков через трубочку, если вы стремитесь сохранить молодость и привлекательность
Nanoscale: создан гидрогель, способный разложить до 95% микропластика в воде
Евгений Стеблов рассказал о своём сыне: "Он не сразу в монахи ушёл"
3,57 млн рублей стоит самая дешевая квартира в Петербурге
Сорт огурцов "Директоре F1"
Главными мировыми поставщиками обуви по итогам прошлого года стал Китай
Ученые заявили, что домашние животные помогают справиться с аутизмом
СМИ: Австрия подготовила план по прекращению поставок газа из России

Kleine Zeitung: Австрия может отказаться от поставок российского газа

1:23
Экономика

Министр энергетики Австрии, Леонора Гевесслер, инициировала законопроект, который предусматривает поэтапный отказ страны от российского газа.

Kleine Zeitung: Австрия может отказаться от поставок российского газа
Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer is licensed under by ReubenGBrewer is licensed under CC BY-SA 3.0

Согласно предложению Гевесслер, доля поставок газа из России должна уменьшиться с нынешних 90 процентов до нуля к 2027-2028 годам, сообщает издание Kleine Zeitung.

В соответствии с соглашением всех стран Евросоюза, до 2027 года планируется полное прекращение импорта российского газа. По данным декабря 2023 года, 98 процентов поставок газа в Австрию приходилось на Россию, в то время как в феврале 2024 года этот показатель снизился до 87 процентов.

Для утверждения закона, предложенного Гевесслер, необходимо получить одобрение Народной партии и большинство в две трети голосов Национального совета. Последствия этого шага могут затронуть и экономику России, которая в последние два года получила более 2,3 триллионов рублей от недружественных стран за российский газ, продаваемый за рубли.

С другой стороны, Китай увеличил импорт российской нефти до рекордного уровня, особенно спрос возрос на сорт Sokol. Это свидетельствует о стремлении страны развивать сотрудничество с Россией в энергетической сфере.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.

Наследство, которое Елена Степаненко получила от подруги, оценивается в 73 миллиона рублей
Оргкомитет Игр дружбы не получал отказ от участия атлетов из Бразилии и КНР
Алексей Сорокин заявил, что в оргкомитет Игр дружбы не поступала информация об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Главная археологическая сенсация: открытие черепа, подтверждающего древнее происхождение Homo sapiens
Запад никогда не сможет удовлетворить растущую жадность Владимира Зеленского Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество
Рассказываем о кинзе и кориандре, чтобы вы знали отличия
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Последние материалы
Врач Неронов: отрыжка может являться признаком возможных проблем с печенью
Kleine Zeitung: Австрия может отказаться от поставок российского газа
Туристка нашла сходство между китайцами и россиянами во время своего путешествия
Почему лучше избегать употребления напитков через трубочку, если вы стремитесь сохранить молодость и привлекательность
Nanoscale: создан гидрогель, способный разложить до 95% микропластика в воде
Евгений Стеблов рассказал о своём сыне: "Он не сразу в монахи ушёл"
3,57 млн рублей стоит самая дешевая квартира в Петербурге
Сорт огурцов "Директоре F1"
Главными мировыми поставщиками обуви по итогам прошлого года стал Китай
Ученые заявили, что домашние животные помогают справиться с аутизмом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников