У России попросили картошку: иностранные аграрии столкнулись с фитофторозом

Монголия попросила семенной картофель у России

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Монголия обратилась к Красноярскому краю с просьбой о предоставлении семенного картофеля из-за проблем с фитофторозом, сообщает портал "Мой Красноярск" со ссылкой на Министерство сельского хозяйства региона.

Фото: Own work by Александр Беляев is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Иностранные сельхозработники столкнулись с заболеванием картофеля, которое привело к потере значительной части семян. В связи с этим специалисты обратились за помощью к России, пояснил Нэргуйн Гантулга, начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Центрального аймака Монголии.

Общий запрос монгольской стороны составляет до 500 тонн семенного картофеля. Согласно министру сельского хозяйства Красноярского края Илье Васильеву, в регионе готовы к передаче около 800 тонн картофеля.

Кроме того, из Красноярского края картофель поставляется в 40 регионов страны.