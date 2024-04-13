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Соединенные Штаты Америки ввели запрет на импорт металлов российского происхождения

США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из РФ

0:49
Экономика

Американское министерство финансов объявило о введении запрета на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения.

США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из РФ
Фото: flickr by uc_rusal_photo_gallery is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это решение было принято с целью ограничить поставки металлов из России, как часть санкционной политики.

Согласно заявлению ведомства, запрет распространяется на импорт и ввоз алюминия, меди и никеля российского происхождения в США, включая импорт для ввоза в зоны внешней торговли.

Однако имеются определенные исключения, предусмотренные законодательством, а также возможность получения лицензии или иного разрешения от Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Важно отметить, что данный запрет не касается металлов, добытых до 13 апреля 2024 года. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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