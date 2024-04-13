Соединенные Штаты Америки ввели запрет на импорт металлов российского происхождения

Американское министерство финансов объявило о введении запрета на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения.
Это решение было принято с целью ограничить поставки металлов из России, как часть санкционной политики.
Согласно заявлению ведомства, запрет распространяется на импорт и ввоз алюминия, меди и никеля российского происхождения в США, включая импорт для ввоза в зоны внешней торговли.
Однако имеются определенные исключения, предусмотренные законодательством, а также возможность получения лицензии или иного разрешения от Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).
Важно отметить, что данный запрет не касается металлов, добытых до 13 апреля 2024 года.
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