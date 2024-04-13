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Россия и Китай развивают двустороннюю торговлю: в китайский порт поступила первая партия российский свинины

Первая партия свинины из РФ поступила в китайский порт

1:34
Экономика

В китайский порт поступила первая партия российской свинины, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Сейчас проводятся необходимые таможенные процедуры.

Первая партия свинины из РФ поступила в китайский порт
Фото: flickr by Ларри Хоффман is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

Ведомство отметило, что не было получено информации о каких-либо проблемах с данной поставкой, сообщает ТАСС.

Интерес к российской свинине со стороны Китая возрос после того, как в сентябре 2023 года китайская сторона отменила ограничения, связанные с африканской чумой свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года.

В декабре 2023 года представители Главного таможенного управления Китая посетили Россию для изучения системы ветеринарного контроля и деятельности научных институтов Россельхознадзора, посетили фермы по выращиванию свиней и провели инспекцию российских производителей свинины. Был подписан протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях, а также согласован ветеринарный сертификат.

В конце февраля 2024 года китайский компетентный орган аттестовал три российские компании на поставки свинины в Китай. В начале марта агропромышленный холдинг "Мираторг" отправил первую партию свинины объемом 27 тонн в Китай из Белгородской области. 2 апреля еще одно российское предприятие отправило три партии свиных субпродуктов объемом 167,99 тонны в Китай, продолжая развитие торговли между странами в данном секторе.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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