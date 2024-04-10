Пойти на такой шаг власти решили для увеличения доходов РЖД: в России предложили прекратить поддерживать экспорт угля

Минтранс и РЖД предлагают с 2025 года отменить понижающие коэффициенты на перевозку угля

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минтранс и РЖД предлагают отменить с 2025 года скидки на перевозку угля по железной дороге, которые вводились для поддержки экспорта этой продукции.

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Об этом со ссылкой на письмо замглавы ведомства Валентина Иванова от 30 марта сообщает РБК.

Это решение принято для увеличения доходов РЖД и выполнения инвестиционной программы. Ранее действие скидок приостановили после начала военных действий на Украине.

Власти предлагают поддерживать угольные компании за счет снижения тарифов на перевалку в порту Тамани и сокращения ставок на железнодорожный подвижной состав.

Угольные компании столкнулись с проблемой уменьшения спроса на их продукцию из-за падения цен на топливо на мировых рынках. Это вынудило предприятия задуматься о целесообразности экспорта угля из-за возможных убытков. Этот факт также повлиял на общее сокращение добычи угля в России.

С 1 марта власти вернули курсовые пошлины для угольной отрасли, что также сократило доходы компаний.