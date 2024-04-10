Пойти на такой шаг власти решили для увеличения доходов РЖД: в России предложили прекратить поддерживать экспорт угля

Минтранс и РЖД предлагают отменить с 2025 года скидки на перевозку угля по железной дороге, которые вводились для поддержки экспорта этой продукции.
Об этом со ссылкой на письмо замглавы ведомства Валентина Иванова от 30 марта сообщает РБК.
Это решение принято для увеличения доходов РЖД и выполнения инвестиционной программы. Ранее действие скидок приостановили после начала военных действий на Украине.
Власти предлагают поддерживать угольные компании за счет снижения тарифов на перевалку в порту Тамани и сокращения ставок на железнодорожный подвижной состав.
Угольные компании столкнулись с проблемой уменьшения спроса на их продукцию из-за падения цен на топливо на мировых рынках. Это вынудило предприятия задуматься о целесообразности экспорта угля из-за возможных убытков. Этот факт также повлиял на общее сокращение добычи угля в России.
С 1 марта власти вернули курсовые пошлины для угольной отрасли, что также сократило доходы компаний.
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