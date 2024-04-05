Советы опытных водителей: как тратить меньше всего бензина

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Простые рекомендации помогут снизить расход топлива

1:21
Экономика

Даже самая простая рекомендация может существенно снизить расход топлива в вашем автомобиле. Давайте разберем несколько распространенных заблуждений и узнаем, как на самом деле можно сэкономить бензин.

Простые рекомендации помогут снизить расход топлива
Фото: Wikipedia by Petr Sanzhiev is licensed under общественное достояние

Первым делом, не верьте мифу о том, что при закрытом кондиционере и открытых окнах можно сэкономить топливо. На самом деле, открытые окна создают дополнительное сопротивление воздуха, что может увеличить расход бензина. Кроме того, обратите внимание на лишний вес в автомобиле, так как чем он больше, тем больше расходует машина. Важно следить за чистотой и правильной работой топливного и воздушного фильтров.

Чтобы экономить бензин при управлении механической коробкой передач, старайтесь плавно разгоняться, не доводя до чересчур высоких оборотов. Переключайте передачи своевременно и плавно тормозите заблаговременно. Помните, что движение на спуске лучше осуществлять на включенной передаче, чтобы двигатель работал без подачи топлива.

Если же у вас автоматическая коробка передач, следите за плавностью езды, давлением в шинах и избегайте лишних маневров.

В условиях пробок старайтесь минимизировать остановки и маневры, переводя коробку передач в нейтральное положение или парковку. Равномерное медленное движение и плавный старт помогут сэкономить бензин.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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