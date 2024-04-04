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Пошаговая инструкция: как накопить на квартиру без ипотеки

Как накопить на квартиру при маленькой зарплате

1:36
Экономика

Жилье — одна из базовых потребностей человека, и для многих приобретение собственной квартиры является самой крупной покупкой в жизни. Однако не все хотят связывать себя ипотечными обязательствами на долгие годы. Если у вас возникло желание накопить на квартиру без ипотеки, существует несколько шагов, которые помогут вам осуществить эту мечту.

Как накопить на квартиру при маленькой зарплате
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Важно изучить рынок недвижимости, определить желаемые параметры жилья: количество комнат, площадь, район, новостройка или вторичное жилье. Оцените цены на аналогичные квартиры и рассчитайте, сколько времени вам потребуется для накопления необходимой суммы. Примерно определите план действий.

Для ускорения процесса накопления можно рассмотреть возможности увеличения доходов. Попытайтесь договориться о повышении заработной платы на текущем месте работы, найдите дополнительные источники дохода или подумайте о смене работы на более высокооплачиваемую.

Для фрилансеров также есть варианты: увеличение стоимости услуг, дополнительное обучение для расширения спектра услуг. Кроме того, обратите внимание на возможность подработки, что также сможет увеличить ваш бюджет.

Не менее важным шагом является оптимизация расходов. Выделите тщательно каждую статью расходов и стремитесь не превышать установленную вами сумму. Откажитесь от лишних трат на вредные привычки, контролируйте покупки и предпочтите бюджетные варианты развлечений и услуг. Грамотное планирование бюджета позволит вам реализовать свою мечту о собственном жилье быстрее и эффективнее.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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