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Убытки западных компаний из-за ухода с российского рынка превысили 107 млрд.$

Агентство Reuters сообщило о колоссальных убытках западных компаний после ухода с российского рынка

Экономика

В конце марта 2024 года общий объём финансовых потерь западных компаний по данным агентства Reuters составил $107 млрд. Этот показатель представлен суммой штрафов и недополученной прибыли.

Агентство Reuters сообщило о колоссальных убытках западных компаний после ухода с российского рынка
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0 Всеобщему общественному достоянию

Этот показатель за 7 месяцев увеличился на 35%. Расширение санкций приводит к дальнейшему росту убытков и финансовых проблем компаний.

В теории, когда вводились первые пакеты санкций, и западным компаниям неофициально предписывалось уходить из России, план состоял в том,Ю чтобы спровоцировать в России всплеск безработицы, дефицит товаров и разрыв логистических цепочек. Это должно было привести к далеко идущим социально-политическим последствиям.

Однако план не сработал: ушедшие с рынка компании заменили конкуренты из России и Китая, логистические цепочки удалось восстановить через страны-посредники, а государство сохранило рабочие места. Таким образом, в убытке остались только западные корпорации, которым пришлось распродавать активы по заниженной стоимости. 

Экономический рост в РФ, активное освоение рынка незападными компаниями с одной стороны и нарастающий экономический кризис в странах Европы приводят к негативным прогнозам для западных компаний. Часть из них, особенно из тех, что занимаются продажами товаров первой необходимости или сохранились на рынке под другими названиями, или уже приняли решение о возвращении на российский рынок. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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