Высокий потребительский спрос на фоне сокращения предложения стал причиной подорожания рыбных консервов

Согласно заявлениям производителей, цены на рыбные консервы из тихоокеанской сардины (иваси) выросли на 23–25% с октября 2023 года по март 2024 года из-за высокого спроса со стороны потребителей и сокращения предложения.
Увеличение стоимости также обусловлено увеличением экспорта в Китай, повышением издержек на производство и ростом затрат на транспортировку продукции. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Эксперты прогнозируют стабильное увеличение цен в ближайшие месяцы, но не исключают возможности снижения стоимости консервов к концу 2024 года. Однако они предупреждают о возможном уменьшении улова горбуши, что может повлиять на доступность рыбных консервов на рынке.
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