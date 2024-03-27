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Высокий потребительский спрос на фоне сокращения предложения стал причиной подорожания рыбных консервов

Ъ: Производители рыбных консервов отмечают повышение цен на продукцию

0:49
Экономика

Согласно заявлениям производителей, цены на рыбные консервы из тихоокеанской сардины (иваси) выросли на 23–25% с октября 2023 года по март 2024 года из-за высокого спроса со стороны потребителей и сокращения предложения.

Ъ: Производители рыбных консервов отмечают повышение цен на продукцию
Фото: commons.wikimedia.org by Таморлан is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Увеличение стоимости также обусловлено увеличением экспорта в Китай, повышением издержек на производство и ростом затрат на транспортировку продукции. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Эксперты прогнозируют стабильное увеличение цен в ближайшие месяцы, но не исключают возможности снижения стоимости консервов к концу 2024 года. Однако они предупреждают о возможном уменьшении улова горбуши, что может повлиять на доступность рыбных консервов на рынке.

 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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