Более 8,2 млрд за 2023 год: врио министра промышленности и торговли Запорожской области назвал выдающиеся показатели промышленности региона

В Запорожской области выручка промышленных производств за 2023 год превысила 8,2 млрд рублей

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2023 году в Запорожской области было отмечено успешное развитие промышленного сектора, где 135 предприятий суммарно достигли выручки более 8,2 млрд рублей.

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Информацию об этом предоставил временно исполняющий обязанности министра промышленности и торговли региона Александр Марченко в ходе своего выступления на форуме "Интеграция 2024: перспективы развития новых территорий", который проходил с 22 по 23 марта в Ростове-на-Дону.

Марченко также сообщил, что на этих предприятиях занято почти 8 тыс. человек. Подчеркнув важность поддержки промышленности, министр отметил, что в рамках форума был проведен круглый стол на тему "Инструменты и механизмы государственной поддержки промышленности на новых территориях". В работе этого мероприятия приняли участие профильные министерства четырех регионов Донбасса и Новороссии, сообщает ТАСС.

Эти данные свидетельствуют о положительной динамике промышленного сектора Запорожской области и обозначают потенциал для дальнейшего развития и интеграции в общую экономическую картину региона и страны.