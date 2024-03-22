Аналитики ждут ее сохранения на уровне 16%: Банк России рассмотрит вопрос о ставке

Банк России 22 марта примет решение по ключевой ставке

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

В пятницу, 22 марта, совет директоров Центробанка России проведет заседание, на котором будет принято решение по ключевой ставке.

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По информации, пресс-релиз по итогам этого заседания будет опубликован в 13:30 по московскому времени, а пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной начнется в 15:00 мск.

Ожидания аналитиков касательно изменения ключевой ставки однозначны. Согласно опросу, проведенному РБК среди 30 экспертов крупнейших банков и инвестиционных компаний, все они утверждают, что Центробанк сохранит ставку на уровне 16%. Однако некоторые респонденты считают возможным обсуждение вопроса о повышении ставки до 16,5% или даже 17%.

Максим Федосов, портфельный управляющий УК "Первая", заявил, что Центробанк оставит ключевую ставку на уровне 16%. Несмотря на снижение темпов инфляции по сравнению с осенними уровнями прошлого года, они остаются выше целевого значения для ЦБ.