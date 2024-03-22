Главная проблема отечественных рыболовов: в России добыча рыбы и морепродуктов за год выросла на 9%

Росрыболовство: Вылов рыбы и морепродуктов в РФ увеличился на 9% с начала года

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Общий объем вылова рыбы и морепродуктов в России за период с января по февраль увеличился на 9% по сравнению с прошлым годом и достиг уже более 1 миллиона тонн. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.

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Наиболее значительный рост отметился в работе рыбаков Дальнего Востока. В этом регионе объем добычи за первые два месяца года вырос на 15% и достиг 864 тысяч тонн.

Также положительную динамику продемонстрировали и другие регионы страны. В Северном бассейне вылов увеличился на 6%, достигнув отметки в 84 тысячи тонн, в то время как в Азово-Черноморском регионе рост составил 21%, достигнув 8,8 тысячи тонн.

Однако главной проблемой российских рыболовов остается реализация продукции, отмечают эксперты. Представителям малого бизнеса часто необходимо самостоятельно искать покупателей, что в итоге негативно сказывается на доходах производителей.