Главная проблема отечественных рыболовов: в России добыча рыбы и морепродуктов за год выросла на 9%

Общий объем вылова рыбы и морепродуктов в России за период с января по февраль увеличился на 9% по сравнению с прошлым годом и достиг уже более 1 миллиона тонн. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.
Наиболее значительный рост отметился в работе рыбаков Дальнего Востока. В этом регионе объем добычи за первые два месяца года вырос на 15% и достиг 864 тысяч тонн.
Также положительную динамику продемонстрировали и другие регионы страны. В Северном бассейне вылов увеличился на 6%, достигнув отметки в 84 тысячи тонн, в то время как в Азово-Черноморском регионе рост составил 21%, достигнув 8,8 тысячи тонн.
Однако главной проблемой российских рыболовов остается реализация продукции, отмечают эксперты. Представителям малого бизнеса часто необходимо самостоятельно искать покупателей, что в итоге негативно сказывается на доходах производителей.
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