Замороженные активы России пока не передадут Украине

На саммите лидеры стран Евросоюза не смогли принять решение по передаче замороженных российских активов Украине. Несмотря на то, что подобное решение давно лоббировалось евробюрократией, а также наиболее активными сторонниками борьбы с Россией, подобная мера пока кажется европейским лидерам слишком опасной.
Во-первых, подобный шаг может погубить репутацию европейских стран как надёжных депозитариев, а во-вторых, Россия может применить зеркальные меры, что приведёт к потере значительных активов в России.
К тому же, лидеры стран ЕС осознают, что потеря 300 млрд.$ и евро в замороженных на Западе активах не стала смертельным ударом для финансовой системы России, а потому подобная мера уже не кажется эффективной.
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