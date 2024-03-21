Российская промышленность начала самостоятельно выпускать тантал

Российские СМИ сообщили о выпуске первого восьмикилограммового бруска металлического тантала в результате совместной работы Соликамского магниевого завода (Пермский край), входящего в состав государственной корпорации "Росатом", и Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов (Свердловская область), сообщает EADaily.
Этот шаг направлен на восстановление полной производственной цепочки "от руды до изделий" в Российской Федерации в области танталового проката. В настоящее время лопаритовая руда, содержащая тантал, добывается и обогащается в Мурманской области на предприятии "Ловозёрский горно-обогатительный комбинат", также являющемся структурой "Росатома".
После этого "Соликамский магниевый завод" перерабатывает рудный концентрат, производя различные химические соединения из данного элемента.
В ближайшем будущем на предприятии в Соликамске планируется создание новых промышленных площадок для выпуска металлического тантала в промышленных масштабах. Этот материал является ключевым ресурсом для производства проката, его не хватает в настоящее время для полноценной производственной цепочки в России.
Тантал играет важную роль в развитии микроэлектронной, авиационной, космической и других отраслей промышленности. В Российской Федерации он в основном добывается, и большая часть направляется на переработку за границу.
Появление новых производственных мощностей в Соликамске позволит решить эту проблему, укрепив технологический суверенитет России и сделав другие страны зависимыми от принимаемых решений в России по танталу.
Последствия появления в России производства тантала полностью ощутят западные промышленные предприятия примерно через 6-8 месяцев.
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