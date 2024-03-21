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Российская промышленность начала самостоятельно выпускать тантал

Россия начала производить тантал самостоятельно

1:47
Экономика

Российские СМИ сообщили о выпуске первого восьмикилограммового бруска металлического тантала в результате совместной работы Соликамского магниевого завода (Пермский край), входящего в состав государственной корпорации "Росатом", и Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов (Свердловская область), сообщает EADaily.

Россия начала производить тантал самостоятельно
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот шаг направлен на восстановление полной производственной цепочки "от руды до изделий" в Российской Федерации в области танталового проката. В настоящее время лопаритовая руда, содержащая тантал, добывается и обогащается в Мурманской области на предприятии "Ловозёрский горно-обогатительный комбинат", также являющемся структурой "Росатома".

После этого "Соликамский магниевый завод" перерабатывает рудный концентрат, производя различные химические соединения из данного элемента.

В ближайшем будущем на предприятии в Соликамске планируется создание новых промышленных площадок для выпуска металлического тантала в промышленных масштабах. Этот материал является ключевым ресурсом для производства проката, его не хватает в настоящее время для полноценной производственной цепочки в России.

Тантал играет важную роль в развитии микроэлектронной, авиационной, космической и других отраслей промышленности. В Российской Федерации он в основном добывается, и большая часть направляется на переработку за границу.

Появление новых производственных мощностей в Соликамске позволит решить эту проблему, укрепив технологический суверенитет России и сделав другие страны зависимыми от принимаемых решений в России по танталу.

Последствия появления в России производства тантала полностью ощутят западные промышленные предприятия примерно через 6-8 месяцев.

Тантал - самый конфликтный металл на Земле
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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