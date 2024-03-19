Новые регионы России могут начать поставки зерна в Африку

Вице-премьер Крыма: новые регионы РФ готовы экспортировать зерно в Африку

0:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов заявил на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня"о том, что новые регионы Российской Федерации и полуостров готовы начать поставки зерна и удобрений в Африку.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля

"У наших африканских друзей велики потребности в нашей продукции", — сказал политик.

Также Мурадов отметил, что Крым и новые регионы, которые являются старыми историческими причерноморскими регионами — производители зерна, удобрений, а также продукции химпромышленности. Однако вопросы об организации поставок еще нужно проработать.