Правительство одобрило изменения в Налоговом кодексе на 2024–2026 годы

"Ъ": Правительство расширяет критерии налогового мониторинга

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

На последнем заседании правительства РФ был принят законопроект, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс на период с 2024 по 2026 годы.

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Эти изменения направлены на реализацию «Основных направлений налоговой политики», которые были представлены вместе с проектом действующего бюджета осенью прошлого года.

Как сообщает "Коммерсантъ", среди утвержденных изменений преимущественно встречаются точечные правки.

Например, теперь регионы получают право снизить минимальный срок владения недвижимостью для получения льгот по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), независимо от условий ее приобретения.

Ранее такая возможность существовала только для определенных видов имущества или категорий граждан. Сейчас минимальный срок владения для освобождения от уплаты НДФЛ составляет три года при получении недвижимости в дар, по наследству, из личного фонда или в результате приватизации, и пять лет в других случаях, включая куплю-продажу.

Среди других утвержденных изменений в НК введена возможность учитывать для целей налогообложения прибыли доходы от санкций.