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Аграрии получат 1 миллион тонн удобрений благодаря новому производству в Волхове

3:44
Экономика

В Волхове в Ленинградской области отметили важное событие — достижение проектной мощности производственного комплекса компании "ФосАгро", признанной одним из главных игроков в сфере удобрений. Генеральный директор "ФосАгро" Михаил Рыбников и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко представили результаты работ президенту РФ Владимиру Путину.

Аграрии получат 1 миллион тонн удобрений благодаря новому производству в Волхове
Фото: Openverse by eutrophication&hypoxia is licensed under CC BY 2.0

По информации пресс-службы "ФосАгро", завод будет способствовать развитию отечественной сельскохозяйственной промышленности в течение многих лет.

Строительство нового современного комплекса в Волхове началось группой "ФосАгро" в 2019 году. Первую очередь завода запустили в апреле 2021 года при участии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. Завершение второй фазы свидетельствует о стремлении компании увеличить производство продукции с высокой добавленной стоимостью внутри страны.

Следует отметить, что это самые экологически чистые удобрения в мире.

Президент РФ Владимир Путин отметил: ""ФосАгро" — один из лидеров в отрасли. Особенность компании заключается в производстве экологически чистой продукции. Таких производств в мире немного".

"ФосАгро" активно инвестирует в расширение своих возможностей. В сентябре 2023 года компания объявила об общем объеме инвестиций в 450 миллиардов рублей на протяжении 10-летнего периода.

Это привело к увеличению объемов производства основной продукции на 80%, с 6,1 миллиона тонн в 2013 году до 11,1 миллиона тонн в 2022 году. Михаил Рыбников отметил, что фактически было создано новое "ФосАгро".

В течение этого периода почти вдвое выросли поставки экологически эффективной продукции на внутренний рынок: с 1,5 до 2,9 миллиона тонн.

Завод в Волхове стал результатом долгосрочных инвестиций. Общий объем инвестиций в проект составил 34 миллиарда рублей. Создание современного комплекса по производству фосфорсодержащих удобрений в Волхове способствовало росту производства фосфорсодержащих удобрений MAP, DAP и ЖКУ.

Волховский химический комплекс "ФосАгро" является единственным в России производителем триполифосфата натрия, важного компонента для производства моющих средств. Он снижает жёсткость воды, улучшает моющие свойства порошка и помогает устранить различные загрязнения.

Также важен социальный аспект. На предприятии создано более 700 новых высококвалифицированных рабочих мест, более половины из которых предназначены для инженеров. Губернатор Ленинградской области отметил, что местные специалисты теперь имеют возможность получать высокие зарплаты, не покидая свой родной город.

Благодаря компании "ФосАгро" улучшается облик самого города Волхова: скверы, парки и другие городские пространства благоустроены, появились спортивные объекты, оказывается постоянная поддержка медицинским и образовательным учреждениям. Компания также построила жилой дом для своих сотрудников.

Ожидается, что благодаря запуску нового производства объем налоговых отчислений компании в региональный бюджет вырастет в 13 раз по сравнению с 2020 годом.

Запуск завода не означает окончание инвестиций. Компания планирует строительство новых производств и расширение мощностей. Ежегодно на инвестиционные проекты "ФосАгро" будет выделять более 70 миллиардов рублей, сообщает rosbalt.ru.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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