Винильное небо: в России резко вырос спрос на проигрыватели пластинок, CD и кассет

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Россияне за год стали покупать больше музыкальной ретротехники, дисков и кассет

2:18
Экономика

В прошлом году в России отмечен значительный рост продаж музыкальной техники, особенно проигрывателей винила и CD, сообщили "Известиям" продавцы и эксперты в этой области. По данным участников рынка, спрос на виниловые проигрыватели в среднем увеличился в 1,6 раза, а на некоторых площадках интерес к CD-плеерам возрос в 12 раз. Также наблюдается увеличение спроса на аудиокассеты и даже на видеомагнитофоны VHS.

Россияне за год стали покупать больше музыкальной ретротехники, дисков и кассет
Фото: Wikipedia by Ryankusumojr is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Эту тенденцию связывают с возросшим интересом к "ретро" технике, такой как виниловые проигрыватели, CD-плееры и видеомагнитофоны, сообщили изданию представители торговых площадок, где продаются подобные товары. Вместе с этим растут и продажи CD-дисков, виниловых пластинок и кассет.

На площадке "Авито" преобладает аутентичная техника из 1990-х годов. Однако на других маркетплейсах, таких как Wildberries, преобладают современные устройства, использующие ретротехнологии. Например, в 2023 году на Wildberries продажи компакт-дисков выросли почти вдвое по сравнению с предыдущим годом, а продажи проигрывателей для них увеличились почти в 12 раз.

Спрос на виниловые и CD-проигрыватели на "Яндекс Маркете" также значительно вырос в 2023 году по сравнению с предыдущим годом. Продажи виниловых пластинок на этой площадке увеличились в 1,8 раза.

Продажи проигрывателей винила в 2023 году в штуках увеличились в 2,1 раза, при этом средняя цена снизилась на 9%, сообщили "Известиям" в компании Ozon. Наибольший интерес к ним проявили жители Екатеринбурга, Новосибирска и Казани.

На "Авито" интерес пользователей к аналоговым носителям и проигрывателям также значительно вырос. Продажи грампластинок за год увеличились вдвое, а средняя цена за виниловую пластинку выросла на 10%.

В 2023 году на "Авито" также отмечен значительный рост продаж CD-дисков (+45%) и магнитных кассет (+35%). Интерес пользователей к видеомагнитофонам для VHS-кассет также сохраняется, их продажи выросли на 3%.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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