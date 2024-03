Трамп подчеркнул, что мировой отказ от доллара станет большим ударом по США

Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост президента США не допустит, чтобы другие страны отказались от доллара, когда некоторые другие государства стремятся к дедолларизации.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic