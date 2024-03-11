Трамп подчеркнул, что мировой отказ от доллара станет большим ударом по США

При выигрыше выборов Трамп обещал сохранить использование доллара

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост президента США не допустит, чтобы другие страны отказались от доллара, когда некоторые другие государства стремятся к дедолларизации.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Я не позволю странам отказаться от доллара. Если мы потеряем этот стандарт, это будет как проигрыш революционной войны. Это будет удар по нашей стране, как проигрыш войны. Мы не можем позволить, чтобы это случилось. Слишком много стран сейчас борются за то, чтобы отказаться от доллара", — заявил Трамп.

Ранее Михаил Мишустин, занимающий пост премьер-министра РФ, подчеркивал, что Москва и Пекин практически полностью исключили доллар из своих двусторонних расчетов.

На встречах БРИКС также обсуждается необратимость процесса дедолларизации в мире.