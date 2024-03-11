Министерство транспорта запросило дополнительное финансирование в размере 295 миллиардов для выкупа иностранных самолетов

Минтранс запросил дополнительные средства для выкупа воздушных судов

1:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство транспорта России запросило дополнительное финансирование в размере 295 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для выкупа иностранных самолетов в собственность российских авиакомпаний. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Фото: ru.freepik.com

Как сообщили источники, близкие к правительству, инициатива была обсуждена на совещании у президента РФ 7 февраля. По данным издания "Коммерсант", запрашиваемая сумма в основном предназначена для удовлетворения потребностей авиакомпании "Аэрофлот".

В 2023 году из ФНБ уже было выделено 297 миллиардов рублей на страховое урегулирование по 162 самолетам, которые были переданы в собственность подведомственной Росавиации компании "НЛК-Финанс". В результате иностранные лизингодатели отказались от своих требований к российской стороне.

"Аэрофлот" получил самолеты от "НЛК-Финанс" в операционный лизинг, а частные авиакомпании — в финансовый. По данным источников, "Аэрофлот" с декабря 2022 года переоформил с привлечением средств ФНБ 93 самолета. Весной 2022 года "Аэрофлот" на собственные деньги купил восемь самолетов Airbus А330, ранее они находились у компании в финансовом лизинге. Кроме Airbus А330, воздушный флот пополнился Boeing 737-800 от Royal Flight, так же два самолета были получены от Государственной транспортной лизинговой компании.

В настоящее время в парке группы "Аэрофлот" насчитывается 349 воздушных судов, из которых 271 — иностранные. Потенциально группа может переоформить на российского лизингодателя еще 86 иностранных самолетов.