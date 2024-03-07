ЦБ продлил ограничения на снятие валюты со счетов в банках

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Центробанк продлил ограничения на снятие валюты с банковских счетов

0:51
Экономика

Центральный банк России продлил на 6 месяцев запрет на снятие валюты с банковских счетов в количестве, превышающем 10000 долларов и евро. Также банкам запрещено взимать комиссию с операции по выводу валютных средств со счетов.

Центробанк продлил ограничения на снятие валюты с банковских счетов
Фото: Wikipedia by Ludvig14 is licensed under CC BY-SA 4.0

"Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран". — заявили в пресс-службе Центробанка.

Ограничения на операции с валютой были введены в апреле 2022 года в связи с резким падением курса рубля, волатильностью на финансовом рынке, резким сокращением долларовой выручки и нарушением торговых каналов. Предпринятые смеры должны были не допустить дефицита международных валют в России после начала СВО и введения санкций.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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