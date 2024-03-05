85 долларов за баррель: на цены на нефть будет влиять большое количество разнообразных факторов

С начала текущей недели цена на нефть марки Brent поднялась до отметки в 84,44 доллара за баррель. После краткосрочной коррекции во вторник, котировки снова начали расти.
Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин в беседе с изданием "Ридус" пояснил, что одним из ключевых событий, влияющих на ситуацию, является обстановка в Красном море, где происходят нападения на торговые суда, перевозящие грузы.
Он также отметил, что продолжающиеся переговоры о прекращении конфликта на Ближнем Востоке остаются в центре внимания рынка. Однако из-за несистематичного характера диалога не стоит рассчитывать на быстрое разрешение ситуации.
"Мы рассчитываем, что средняя цена по году окажется около 85 долларов за баррель, что совпадает с долгосрочным средним уровнем",- резюмирует эксперт.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.