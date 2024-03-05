85 долларов за баррель: на цены на нефть будет влиять большое количество разнообразных факторов

Эксперт Дмитрий Скрябин назвал цену нефти в 2024 году

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье Нефть

С начала текущей недели цена на нефть марки Brent поднялась до отметки в 84,44 доллара за баррель. После краткосрочной коррекции во вторник, котировки снова начали расти.

Фото: By Flcelloguy, CC BY-SA 3.0

Портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин в беседе с изданием "Ридус" пояснил, что одним из ключевых событий, влияющих на ситуацию, является обстановка в Красном море, где происходят нападения на торговые суда, перевозящие грузы.

Он также отметил, что продолжающиеся переговоры о прекращении конфликта на Ближнем Востоке остаются в центре внимания рынка. Однако из-за несистематичного характера диалога не стоит рассчитывать на быстрое разрешение ситуации.

"Мы рассчитываем, что средняя цена по году окажется около 85 долларов за баррель, что совпадает с долгосрочным средним уровнем",- резюмирует эксперт.