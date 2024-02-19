Цены на топливо в России меняются каждую неделю. Что ждать дальше?

С 5 по 12 февраля цены на бензин и дизельное топливо в России немного снизились. Стоимость АИ-92 осталась на уровне 49,28 рубля за литр, в то время как АИ-95 подешевел до 53,1 рубля.
Цена на дизель снизилась на 0,6%, составив 59,63 рубля за литр, а цена на АИ-98 осталась неизменной — 66,67 рубля за литр. Недельное изменение цен произошло после предыдущего повышения цен на АИ-95 и дизель. Об этом сообщает inkazan.ru.
Анализ данных Татарстанстата показал, что за год цены на топливо выросли, особенно дизельное топливо, подорожавшее на 10,09%.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.