Администрация Байдена по-прежнему не справляется с задачей по стабилизации инфляции

Инфляция в США в январе превысила ожидаемый уровень

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Уровень инфляции в США в январе 2024 г. составил 3,1% в годовом выражении. Причём если цены на непродовольственные товары выросли незначительно, то цены на продовольствие вновь выросли более, чем на 3%, что является для американских потребителей очень существенным ростом.

Фото: "Money Roll - 0 Dollar Bills" by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Инфляция в США значительно увеличилась за время президентства Джо Байдена. Это связано с ростом цен на топливо, общемировым ростом цен на продовольствие, а также с ростом эмиссии доллара. ФРС (Федеральная резервная система) повысила ставку до 5,25-5,5%, что является максимальным уровнем с 2001 г.

Тем не менее рост цен сохраняется. Во многом это связано с ростом политической неопределённости и пессимистическими ожиданиями касательно экономического роста.