Производители заявили о преодолении "упаковочного" кризиса в России

В России локализованы все форматы упаковки для продуктов

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитическим агентством Milknews совместно с Национальным союзом производителей молока "Союзмолоко" было проведено исследование, показавшее, что наша страна справилась с кризисом в области производства упаковки для продуктов питания, передаёт РБК.

Фото: commons.wikimedia.org by Gengiskanhg is licensed under GNU Free Documentation License

"Все массовые виды упаковок для молочки, в том числе для всех видов детского питания, к 2024 году были полностью локализованы", — сообщили авторы исследования.

Сообщается, что российским производителям удалось заместить Tetra Pak и Pure-Pak, позволявшую обеспечивать продолжительный срок хранения продуктов без консервантов. Аналитики подчеркнули, что ежегодно в молочной промышленности фасуется 12,8 млн тонн продукции, для которой нужно 32,2 млн штук упаковок разного вида и состава. Молочные продукты требуют особой защиты от воздуха, света и влаги, которые могут изменить их качество и продолжительность срока годности. Хорошая упаковка предотвращает контакт с внешней средой и сохраняет свежесть и питательные свойства молочных продуктов.

Поэтому молочная индустрия остается одним из самых проблематичных сегментов с позиции упаковки из-за разнообразия товара и высоких требований к гигиене и качеству. В России не выпускаются такие упаковочные решения, как EcoLean, SIG, Tetra Top. Помимо этого, мощностей по ламинированию картона пока не хватает для удовлетворения потребностей рынка.