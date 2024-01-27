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Минпромторг России заявил о поступлении импортных яиц на полки магазинов страны и о начале снижения цен

Евтухов: импортные яйца уже поступают в магазины РФ, цены падают

1:23
Экономика

Статс-секретарь замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в беседе с журналистами РИА Новости заявил, что в отечественные магазины уже начали поступать импортные куриные яйца. Цены начинают снижаться, но объемы поставок являются небольшими относительно общего объёма потребления этого продукта.

Евтухов: импортные яйца уже поступают в магазины РФ, цены падают
Фото: commons.wikimedia. org by 16:9clue is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"46 миллиардов яиц в год сейчас потребляют у нас в государстве, а объем импорта исчисляется миллионами. Но хорошо, хоть эти поставки есть. Импортные яйца уже начали поступать в магазины. Они приобретаются за валюту, цена на них будет зависеть, в том числе, от колебаний курса рубля", — отметил эксперт.

Он добавил, что импортные яйца необходимы лишь для уравновешивания спроса и предложения. Торговые сети стремятся к заключению долгосрочных договоров с производителями на поставку яиц. Это Евтухов назвал ответственным поведением и положительной инициативой российской торговли.

Рост цен на яйца давно находится в фокусе внимания федеральных властей. Антимонопольная служба предложила рознице обратить внимание на ценообразование и ограничить наценку на продаваемые куриные яйца на уровне не более 5%. После этого цены немного стабилизировались. Но до этого они за два месяца выросли почти на 70%.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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