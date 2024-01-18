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США сами дадут инструмент: раскрыт ответ России на конфискацию активов

Аналитик Беляев: Россия "держит на мушке" активы США

3:04
Экономика

Россия сможет ответить симметрично на конфискацию своих суверенных активов, уверен финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он объяснил Pravda.Ru, какие возможности для этого есть.

Аналитик Беляев: Россия "держит на мушке" активы США
Фото: РИА Новости by Михаил Воскресенский

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отказался анонсировать возможные ответные шаги, "чтобы это не было дополнительным стимулом к так называемому мыслительному процессу у наших противников".

"Это совершенно не нужно нам", — подчеркнул дипломат.

Вопрос конфискации суверенных активов ЦБ РФ — скорее гипотетический, прокомментировал эксперт.

Конфискация подразумевает передачу права собственности, для чего нужно веское юридическое обоснование, объяснил он. "В Соединенных Штатах ищут это в течение как минимум двух лет, причём усердно и с помощью самых лучших адвокатов, и ничего придумать не могут", — заметил Беляев.

Готового положения законодательства на этот счёт нет, его создание потребует много времени и усилий по легитимизации. И даже если появится такая статья, она станет инструментом обоюдным.

"Если они введут эту статью, то она будет действовать не только во взаимоотношениях, допустим, Соединённых Штатов и России, а это будет действовать в глобальном порядке. И тогда то же самое может быть применено фактически к любой стране, оперевшись на какой-то предлог, допустим, "недружественная" или "недемократическая", или "агрессивная", или что-то ещё. Предлог можно будет найти какой угодно, в том числе по отношению к Соединённым Штатам. [Там] прекрасно понимают это дело, поэтому весь этот вопрос буксует уже в течение двух лет или трёх лет, во всяком случае, в активной фазе два года — это уже совершенно точно. И никак не могут найти никакого решения, и вряд ли оно будет найдено", — предрёк экономист.

В случае если "законный" способ конфискации всё же будет найден, он вполне может быть применён и Россией.

"Если они найдут или изобретут какую-то формулу, по которой могут лишить нас права собственности, точно так же [поступим] мы. Видимо, у нас уже на учёте есть какие-то зеркальные активы Соединённых Штатов, которые мы держим на мушке, на прицеле. И как только там будет изобретена такая формула, и они попытаются переменить наше право собственности, мы то же самое сделаем с их активами", — объяснил Беляев.

По его прогнозам, более вероятно, что Запад ограничится использованием прибыли с размещения российских денег в банках.

"Вот этой прибылью они могут распоряжаться. Но это не затрагивает ни на один цент, ни на одну копейку собственность нашу. Наша собственность как остаётся на эти активы, так она и остаётся", — подчеркнул аналитик.

Российские активы заморожены, напомнил он.

"Проводить операции с ними можно только по команде собственника. А собственник — это мы. А мы команду, естественно, никакую не даем. А те команды, которые мы можем дать по репатриации этих денег, блокируются. Вот в чём суть заморозки. А всё остальное — это только досужие размышления", — заключил Михаил Беляев.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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