США сами дадут инструмент: раскрыт ответ России на конфискацию активов

Аналитик Беляев: Россия "держит на мушке" активы США

3:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия сможет ответить симметрично на конфискацию своих суверенных активов, уверен финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он объяснил Pravda.Ru, какие возможности для этого есть.

Фото: РИА Новости by Михаил Воскресенский

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отказался анонсировать возможные ответные шаги, "чтобы это не было дополнительным стимулом к так называемому мыслительному процессу у наших противников".

"Это совершенно не нужно нам", — подчеркнул дипломат.

Вопрос конфискации суверенных активов ЦБ РФ — скорее гипотетический, прокомментировал эксперт.

Конфискация подразумевает передачу права собственности, для чего нужно веское юридическое обоснование, объяснил он. "В Соединенных Штатах ищут это в течение как минимум двух лет, причём усердно и с помощью самых лучших адвокатов, и ничего придумать не могут", — заметил Беляев.

Готового положения законодательства на этот счёт нет, его создание потребует много времени и усилий по легитимизации. И даже если появится такая статья, она станет инструментом обоюдным.

"Если они введут эту статью, то она будет действовать не только во взаимоотношениях, допустим, Соединённых Штатов и России, а это будет действовать в глобальном порядке. И тогда то же самое может быть применено фактически к любой стране, оперевшись на какой-то предлог, допустим, "недружественная" или "недемократическая", или "агрессивная", или что-то ещё. Предлог можно будет найти какой угодно, в том числе по отношению к Соединённым Штатам. [Там] прекрасно понимают это дело, поэтому весь этот вопрос буксует уже в течение двух лет или трёх лет, во всяком случае, в активной фазе два года — это уже совершенно точно. И никак не могут найти никакого решения, и вряд ли оно будет найдено", — предрёк экономист.

В случае если "законный" способ конфискации всё же будет найден, он вполне может быть применён и Россией.

"Если они найдут или изобретут какую-то формулу, по которой могут лишить нас права собственности, точно так же [поступим] мы. Видимо, у нас уже на учёте есть какие-то зеркальные активы Соединённых Штатов, которые мы держим на мушке, на прицеле. И как только там будет изобретена такая формула, и они попытаются переменить наше право собственности, мы то же самое сделаем с их активами", — объяснил Беляев.

По его прогнозам, более вероятно, что Запад ограничится использованием прибыли с размещения российских денег в банках.

"Вот этой прибылью они могут распоряжаться. Но это не затрагивает ни на один цент, ни на одну копейку собственность нашу. Наша собственность как остаётся на эти активы, так она и остаётся", — подчеркнул аналитик.

Российские активы заморожены, напомнил он.

"Проводить операции с ними можно только по команде собственника. А собственник — это мы. А мы команду, естественно, никакую не даем. А те команды, которые мы можем дать по репатриации этих денег, блокируются. Вот в чём суть заморозки. А всё остальное — это только досужие размышления", — заключил Михаил Беляев.