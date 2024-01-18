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РФ примет меры в случае конфискации её замороженных активов

Рябков: Москва примет меры, если российские активы будут конфискованы

0:55
Политика

Россия намерена дать зеркальный ответ в случае, если западные страны конфискуют её замороженные активы. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Рябков: Москва примет меры, если российские активы будут конфискованы
Фото: ТАСС

"Идея постепенно обретает более конкретные контуры, хотя до её реализации западной группой дело в практическом плане ещё не дошло. Мы, безусловно, предпримем меры, если всё-таки дойдет до реализации подобных угроз, в том числе и зеркального характера", — обращает внимание дипломат.

В то же время, по мнению Рябкова, сейчас анонсировать данные меры не стоит. Ведь в таком случае это стало бы противников России дополнительным стимулом "в так называемом мыслительном процессе".

Вдобавок, высокопоставленный дипломат российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва не ожидает от своих западных противников каких-либо здравых действий или шагов, которые демонстрировали бы минимальное понимание.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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