Россия и Индии будут расширять ядерное сотрудничество, также страны приложат совместные усилия в сфере развития атомных реакторов, имеющих малую мощность. Информацию об этом приводит издание Hindustan Times.
Соответствующие вопросы с Россией обсудил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Он был в Москве 25-29 декабря.
Сообщается, что Россия готова предложить свои технологии, чтобы создать модульный реактор небольшой по объёму. Он будет способен вырабатывать электроэнергию от 75 МВт до 300 МВт.
Также Россия и Индия собираются ввести в эксплуатацию третий и четвертый реакторы АЭС "Куданкулам", чтобы нарастить скорость работы с другими реакторами.
Ранее сообщалось о том, что финское агентство SТT, финская энергетическая компания Fortum ищет еще одного западного поставщика топлива для реакторов АЭС "Ловииса", чтобы не зависеть от производителей из России. Главная задача компании состоит в том, чтобы АЭС обрела независимость от топлива исключительно российского производителя.
Попытки стран Запада украсть активы РФ не останутся без ответа. Это касается и Германии, которой Россия наверняка отплатит, говорится в материале NetEase.