Россия и Индия будут проводить работы в сфере гражданского ядерного сотрудничества

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика Производство

Россия и Индии будут расширять ядерное сотрудничество, также страны приложат совместные усилия в сфере развития атомных реакторов, имеющих малую мощность. Информацию об этом приводит издание Hindustan Times.

Фото: pochemuha.ru

Соответствующие вопросы с Россией обсудил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Он был в Москве 25-29 декабря.

Сообщается, что Россия готова предложить свои технологии, чтобы создать модульный реактор небольшой по объёму. Он будет способен вырабатывать электроэнергию от 75 МВт до 300 МВт.

Также Россия и Индия собираются ввести в эксплуатацию третий и четвертый реакторы АЭС "Куданкулам", чтобы нарастить скорость работы с другими реакторами.

Ранее сообщалось о том, что финское агентство SТT, финская энергетическая компания Fortum ищет еще одного западного поставщика топлива для реакторов АЭС "Ловииса", чтобы не зависеть от производителей из России. Главная задача компании состоит в том, чтобы АЭС обрела независимость от топлива исключительно российского производителя.