Политолог Асафов: Европе дорого обошёлся "демократический" газ вместо российского

Европа давно и последовательно отказывалась от голубого топлива из России, заявил политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

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Иностранные чиновники в угоду США поделили газ на "демократический" и российский, однако, в первом случае топливо начало сильно дорожать, что привело к энергетическому кризису в Европе. Признать собственный провал европейские политики так и не смогли, обвинив во всём Москву.

"Кого-то надо обвинить, ну и, собственно, первичная история — это обвинять Россию, потому что такой тон будет поддержан США, которые самые главные выгодоприобретатели уничтожения немецкой экономики и появления европейской зависимости от американских энергоносителей", — пояснил эксперт "Известиям".

Как уточнил политолог, некоторые страны ЕС продолжают закупать российский газ, тщательно скрывая поставки. К примеру, речь идёт о Германии. Однако недавно канцлер ФРГ в очередной раз заявил, что за энергокризис в Европе несёт ответственность Россия.

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