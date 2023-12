Европа давно и последовательно отказывалась от голубого топлива из России, заявил политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

Фото: Openverse by Ervins Strauhmanis is licensed under CC BY 2.0