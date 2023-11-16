Новогоднюю искусственную ёлку лучше покупать в ноябре

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

В случае с новогодними украшениями, в том числе ёлками, как утверждают эксперты, действует обычное правило спроса-предложения. Чем ближе праздник - тем выше цена. Ноябрь - самое время позаботиться о выгодной покупке новогодней искусственной ели.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

"То, что подорожает по сравнению с прошлым годом — это неизбежность, потому что повышение отпускных цен, транспортных расходов, заработных плат сотрудников, всё это в цену закладываться будет. Но, тем не менее, я считаю, что больше, чем на 10-15% неразумно просто-напросто поднимать цены", — поделился своим мнением в разговоре с Pravda. ru председатель совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты России Александр Борисов.

Чаше всего на полках магазинов можно увидеть синтетические ели китайского или российского производства, реже - европейского. По мнению эксперта, стоимость новогодней продукции разных производителей существенно отличаться не будет.

"Понятно, что произведённые в Китае ёлки из синтетических материалов будут дешевле, чем у нас, потому что там масштабы производства совершенно иные. В этом смысле может быть конкуренция. Но, с другой стороны, рост расходов на транспортировку, на логистику, хранение выровняет цены, поэтому всё-таки мог прогноз такой, что, скорее всего, рынок цены выровняет, и особого преимущества не будет ни у кого: ни у импорта, ни у наших", — пояснил Борисов.

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