Решетников: рост ВВП России в 2023 году ожидается на уровне трёх процентов

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Министерства экономического развития России Максим Решетников предполагает, что в 2023 году рост ВВП в стране может составить до 3%. По его словам, это "хорошая цифра, лучше августовских оценок".

Фото: PUBLISHED BY Amanda Hansen https://www.wibestbroker.com/shares-up-buoyed-by-stellar-corporate-earnings-results/?amp

Как уточнил глава российского экономического ведомства в ходе совместного заседания коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии в Бресте, экономика РФ не только устояла, но и заметно выходит на рекордные цифры.

"Мы фиксируем, что наши экономики не просто устояли, но по многим показателям выходят на рекордные цифры. Мы ожидаем по этому году рост экономики Российской Федерации на уровне 3%", — подчеркнул Решетников.

Кроме того, он обратил внимание, что рост экономики в стране также сопровождается и ростом реальных доходов населения. Вдобавок, фиксируется рост промышленности, обработки и рост инвестиций.

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