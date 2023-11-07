Каждый пятый россиянин направляет более половины дохода на погашение кредитов

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным опроса, проведенного сервисом "Кредитный помощник", почти 18% российских потребителей заявили, что вынуждены выделять более половины своего ежемесячного дохода на выплату кредитов.

Фото: openverse by Waltie is licensed under CC BY 2.0

Исследование, проведенное в октябре, также выявило, что 42% респондентов тратят на кредитные обязательства от 10% до 30% дохода, 24% — от 30% до 50%. Всего 12% опрошенных закладывают менее 10% дохода на выплаты по кредитам.

Согласно отчету, 56% россиян имеют один кредит, 28% — два, 8% — три и более. Это свидетельствует о том, что увеличивается доля граждан, сталкивающихся с высокой кредитной нагрузкой. Эксперты связывают этот рост с желанием граждан воспользоваться доступными кредитными условиями до возможного ужесточения требований со стороны банков.

Валерий Пивень, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА, отмечает, что ситуация с кредитной нагрузкой ухудшается. Доля граждан, выделяющих более 50% дохода на обслуживание кредитов, выросла с 16% в августе до 18% в октябре. Специалисты предупреждают о возможных дефолтах заемщиков при охлаждении рынка и накопившихся просрочках по кредитам.

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