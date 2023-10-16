Правительство РФ может разрешить экспорт топлива при необходимости

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Российской Федерации планирует предотвратить перегрузку национального рынка топлива, поэтому существующие ограничения на экспорт могут быть смягчены по мере необходимости. Эту позицию выразил заместитель председателя правительства России Александр Новак во время интервью с Наилой Аскер-заде.

Фото: Openverse

Он подчеркнул, что важно избежать перегрузки рынка и снижения объёмов нефтепереработки на местных заводах. Поэтому при необходимости будут предприняты шаги по либерализации экспорта. Впрочем, Новак отметил, что уже введённые меры, начиная с 6 октября, способствуют обеспечению необходимого объёма поставок на внутренний рынок, сообщает ТАСС.

Ранее о том, что экспорт топлива из РФ может быть запрещён, мы писали в августе.

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