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Правительство РФ может разрешить экспорт топлива при необходимости

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Экономика

Правительство Российской Федерации планирует предотвратить перегрузку национального рынка топлива, поэтому существующие ограничения на экспорт могут быть смягчены по мере необходимости. Эту позицию выразил заместитель председателя правительства России Александр Новак во время интервью с Наилой Аскер-заде.

Правительство РФ может разрешить экспорт топлива при необходимости
Фото: Openverse

Он подчеркнул, что важно избежать перегрузки рынка и снижения объёмов нефтепереработки на местных заводах. Поэтому при необходимости будут предприняты шаги по либерализации экспорта. Впрочем, Новак отметил, что уже введённые меры, начиная с 6 октября, способствуют обеспечению необходимого объёма поставок на внутренний рынок, сообщает ТАСС.

Ранее о том, что экспорт топлива из РФ может быть запрещён, мы писали в августе. 

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Экспорт топлива запретили с 21 сентября 2023
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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