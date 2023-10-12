Из-за обильных дождей, вызвавших неурожай внутри страны, Китай начал активно закупать пшеницу на мировом рынке.
Китай уже приобрел практически все доступные экспортные запасы Австралии и сейчас ищет возможности для массовой закупки качественной мукомольной пшеницы у других крупных производителей, включая США, Францию и Канаду.
Этот спрос вызван снижением цен на пшеницу на бирже до трёхлетнего минимума в конце сентября. К концу года суммарный объем импорта пшеницы в Китае может установить рекорд, превысив 10 миллионов тонн.
Однако из-за неурожая в различных странах мировой рынок столкнётся с нехваткой поставок, так как некоторые страны решают ограничить экспорт продовольствия в рамках протекционистской политики.
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