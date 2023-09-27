Росстат: Цены на куриные яйца в России возросли

1:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным Росстата, цены на куриные яйца в России за прошедшую неделю, с 19 по 25 сентября, увеличились на 2,9%. Этот тренд также заметен в стоимости других продуктов, включая куриное мясо, подсолнечное масло и многие другие товары.

Фото: openverse

Росстат сообщает, что цены на яйца куриные выросли в 79 регионах Российской Федерации, варьируясь от 0,4% до 11,6%. Только в четырех регионах замечено незначительное снижение цен на куриные яйца, в пределах от 0,2% до 2,3%.

Кроме того, Росстат отмечает увеличение стоимости других продуктов. В частности, цены на куриное мясо поднялись на 1,2%, на подсолнечное масло — на 0,9%, на мясные консервы для детского питания — на 0,8%, а также на говядину и колбасы — на 0,7%. В список подорожавших товаров также входят баранина, черный чай и рис с ростом цен на 0,6%. Свинина, сосиски, сардельки, пшеничная мука, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки разных сортов подорожали на 0,5%, а сливочное масло и сухие молочные смеси для детского питания — на 0,4%. Цены на ржаной хлеб и гречку выросли на 0,2%, а на сыры — на 0,1%.

Ранее Росстат назвал самым быстро дорожающим продуктом в России апельсины, цены на которые за год выросли на 71%, а за август — на 21%.

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