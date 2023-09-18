Экономист Остапкович: Россия остаётся под воздействием последствий кризиса 2008 года

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ, Георгий Остапкович, отметил, что Россия до сих пор ощущает последствия кризиса 2008 года. В сентябре текущего года, он подчеркнул, что "мы отмечаем 15-летие этого кризиса".

Фото: openverse.org

Он подчеркнул, что кризис существенно повлиял на экономику страны. С 2009 по 2022 год среднегодовой темп роста составил всего 1,3-1,4 процента, сообщает Banki. ru. Начиная с 2014 года, доходы начали снижаться, и к текущему 2023 году объем доходов упал примерно на 6-7 процентов по сравнению с тем периодом. По словам Остапковича, зарплатный фонд до сих пор не восстановился после кризиса, и сотрудникам выплачивают зарплаты за счёт прибыли компаний.

Специалист также отметил, что реальные доходы россиян пока не достигли уровней, характерных для периода перед кризисом. Несмотря на рост начисленных зарплат на 12%, реальные доходы остаются ниже из-за высокой инфляции и обязательных платежей.

Однако Остапкович также выразил мнение, что борьбу с текущей инфляцией можно провести путем увеличения доходов наименее обеспеченного населения. Специалист указал, что индексация, продовольственные карточки и сертификаты помогли людям с низкими доходами компенсировать рост цен.

Ранее мы писали, как Остапкович оценил вероятность снижения курса доллара.

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