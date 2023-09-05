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"Автодом" сообщил о предложении о сотрудничестве от китайских производителей

1:17
Экономика

Три китайских автопроизводителя обратились к бывшему заводу Mercedes в Подмосковье, который сейчас принадлежит компании "Автодом".

"Автодом" сообщил о предложении о сотрудничестве от китайских производителей
Фото: openverse.org

По словам генерального директора "Автодома" Андрея Ольховского, речь идет не о бренде Hongqi. Он также не раскрывает имена китайских компаний, которые могли бы стать потенциальными партнерами.

Ольховский подчеркивает, что на территории бывшего завода Mercedes в Есипово нет смысла производить автомобили массового сегмента. Здесь будут собирать премиальные автомобили, и "Автодом" поддерживает идею о том, чтобы российские чиновники переселились на автомобили российского производства, сообщает Агентство Бизнес Новостей.

Генеральный директор компании сообщает, что первую опытную партию автомобилей планируется собрать в декабре 2023 года, а к концу 2024 года — началу 2025 года "Автодом" планирует достичь производства 60 000 автомобилей в год.

Ранее АБН сообщало, что "АвтоВАЗ" объявил о запуске своего нового банка, который теперь будет активно развивать не только корпоративный сегмент, но и предоставлять кредиты российским гражданам.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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