Экономист рассказал, к чему приведет увеличение МРОТ в России

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент РФ Владимир Путин напомнил, что с 1 января на территории всей страны поднимется минимальный размер оплаты труда: он дойдет до 19 242 руб. в месяц. В связи с этими изменениями экономист Сергей Кикевич в интервью с Интернет-изданием "Подмосковье Сегодня" поделился, как это скажется на кошельке граждан России.

Фото: "money" by Mario A. P. is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Большинство россиян зарабатывают больше суммы МРОТ. Поэтому изменения в зарплатах коснутся немногих. Но МРОТ используют для расчета многих пособий, и в этой сфере перемены будут более ощутимыми".

Эксперт приводит в пример больничные пособия по временной нетрудоспособности, где сумма в пересчете никак не станет ниже минимального размера оплаты труда.

Кикиевич также отмечает, что "повышение МРОТ может повлиять на рынок продуктов и товаров первой необходимости".

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