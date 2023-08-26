Президент РФ Владимир Путин напомнил, что с 1 января на территории всей страны поднимется минимальный размер оплаты труда: он дойдет до 19 242 руб. в месяц. В связи с этими изменениями экономист Сергей Кикевич в интервью с Интернет-изданием "Подмосковье Сегодня" поделился, как это скажется на кошельке граждан России.
"Большинство россиян зарабатывают больше суммы МРОТ. Поэтому изменения в зарплатах коснутся немногих. Но МРОТ используют для расчета многих пособий, и в этой сфере перемены будут более ощутимыми".
Эксперт приводит в пример больничные пособия по временной нетрудоспособности, где сумма в пересчете никак не станет ниже минимального размера оплаты труда.
Кикиевич также отмечает, что "повышение МРОТ может повлиять на рынок продуктов и товаров первой необходимости".
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