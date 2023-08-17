В Госдуме назвали Центробанк "главным вредителем России" после повышения ставки

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Когда финансовый регулятор страны повышает ключевую ставку во время военного конфликта, это является водительскими действиями, уверен в депутат Госдумы РФ Николай Коломейцев.

Фото: "Euro, dollars, rubles" by giocomai is marked with CC0 1.0.

Это сильно ударит по инвестиционным отношениям в России, добавил парламентарий, а также пострадают самые незащищенные населения.

"Главный вредитель России сегодня Центробанк. На основании чего во время военных действий поднимают практически на 50% ключевую ставку? За счёт самых бедных компенсируют потери бюджета", — подчеркнул он в интервью URA. RU.

Подобная кредитно-денежная и финансовая политика мешает индустриализации страны, а значит и победе ВВС РФ на Украине, резюмировал Коломейцев.

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