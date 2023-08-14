Минсельхоз: цены на подсолнечное масло сейчас существенно ниже, чем годом ранее

Стоимость основного ингредиента, необходимого для изготовления майонеза — подсолнечного масла, в настоящее время заметно ниже, чем год назад. Эту информацию распространили представители пресс-службы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Фото: Автор: torange.biz - https://torange.biz/photo/32/HD/sunflower-oil-crude-unrefined-32723.jpgPublished on https://torange.biz/crude-sunflower-oil-unrefined-32723, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40799354

"Стоит отметить, что цены производителей на подсолнечное масло — основной ингредиент для майонеза — сейчас существенно ниже, чем годом ранее", — делятся в сообщении.

Ранее газета "Коммерсантъ" информировала о планах крупных производителей майонеза поднять цены на 5-12% из-за увеличения затрат на ключевые ингредиенты.

В Минсельхозе подчеркнули, что объемы производства майонеза и других соусов достаточны для полного удовлетворения внутренних потребностей. В ассортименте представлена продукция различных ценовых категорий, что дарит потребителям обширные варианты выбора.

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