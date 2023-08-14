Минсельхоз: цены на подсолнечное масло сейчас существенно ниже, чем годом ранее

Стоимость основного ингредиента, необходимого для изготовления майонеза — подсолнечного масла, в настоящее время заметно ниже, чем год назад. Эту информацию распространили представители пресс-службы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
"Стоит отметить, что цены производителей на подсолнечное масло — основной ингредиент для майонеза — сейчас существенно ниже, чем годом ранее", — делятся в сообщении.
Ранее газета "Коммерсантъ" информировала о планах крупных производителей майонеза поднять цены на 5-12% из-за увеличения затрат на ключевые ингредиенты.
В Минсельхозе подчеркнули, что объемы производства майонеза и других соусов достаточны для полного удовлетворения внутренних потребностей. В ассортименте представлена продукция различных ценовых категорий, что дарит потребителям обширные варианты выбора.
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