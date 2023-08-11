Экономист Хазанов: МРОТ в России должен составлять минимум 70 тысяч рублей

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кандидат экономических наук Леонид Хазанов назвал вполне объяснимым желание россиян получать безусловный базовый доход. Однако в ближайшие годы введения этой меры социальной поддержки граждан ждать не стоит, считает эксперт.

Фото: ВКонтакте

Ранее SuperJob опубликовал результаты исследования, согласно которым граждане России хотели бы в среднем получать от государства 33,5 тысячи рублей.

"Ожидать введения базового дохода в ближайшие 5-10 лет я бы не стал из-за отсутствия для этого соответствующих средств в государственном бюджете да и банальной непроработанности вопроса профильными специалистами", — отметил Хазанов в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его мнению, сегодня МРОТ должен составлять, 70-80 тысяч рублей в расчёте на одного человека.

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