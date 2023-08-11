Ярослав Нилов: сокращение рабочей недели в России до четырёх дней неизбежно

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Депутат Госдумы Ярослав Нилов объяснил, почему сокращение рабочей недели до четырёх дней в России неизбежно. Вместе с тем политик считает, что вынуждать работодателей переходить на такой график законодательно нельзя.

Фото: Из открытых источников

"Любая регуляторика, связанная сегодня с сокращением рабочей недели и переходом на четырёхдневку, может нести очень серьёзные риски", — отметил депутат в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его мнению, этот вопрос решит сам рынок, главное, чтобы не снижался уровень дохода граждан и сохранялась производительность труда.

Попытка законодательно, насильно сократить рабочую неделю приведёт к тому, что работодатели будут вынуждены повышать цены на выпускаемую продукцию или услуги, что, в свою очередь, приведёт к инфляции и удару по экономике. Или предприятия будут закрываться, за чем последует рост безработицы и удар по малому и среднему бизнесу, заключил собеседник издания.

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