Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач-инфекционист перечислил признаки ослабленного иммунитета
Путин проведет совещание с кабмином, где вручит госнаграды
В Петербурге умер автор более песни "Стоят девчонки" Александр Колкер
Протестующих в Батуми, пытавшихся напасть на российских туристов, скрутила полиция
Эксперты рассказали, почему стали популярны хилинг-отели и чем они отличаются от санаториев
Самые дорогие отпуски у россиян
Новые льготы для миллионов россиян: авиаперелёты станут в два раза дешевле
В Москве пролилось шесть контейнеров с химикатами
Продолжительность рабочего дня во всем мире сократилась на 37 минут, а в России достигла рекордных значений

В России есть вероятность снижения цен на сахар и какао-бобы

1:56
Экономика

Сейчас ситуация на рынке шоколадных изделий в России становится все более сложной. Ведущие кондитеры страны фиксируют рост цен на ключевые ингредиенты, такие как какао-бобы и сахар. В этой статье мы рассмотрим проблему роста цен на сырье для производства шоколада и возможные перспективы на будущее, сообщает ТАСС.

В России есть вероятность снижения цен на сахар и какао-бобы
Фото: almaty.tv

Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд", Вячеслав Лашманкин, подтвердил значительный рост цен на ключевые ингредиенты, включая какао-бобы, какао-продукты и сахар. Такая ситуация вызвана несколькими факторами, но есть надежда на скорое разрешение проблемы.

На данный момент в некоторых регионах России уже началась переработка сахарной свеклы нового урожая, что может дать определенный шанс на стабилизацию цен на рынке. Кроме того, перспективы на урожай какао в Западной Африке также могут повлиять на цены на какао-бобы и их продукты.

Текущий год характеризуется нестандартной ситуацией на рынке шоколадного производства. Цены на какао-бобы, какао-масло и другие продукты их переработки одновременно растут. Обычно эти цены меняются разнонаправленно. Это вызывает особый интерес со стороны производителей и специалистов отрасли.

Следует отметить, что Россия не единственная страна, столкнувшаяся с повышением цен на сырье для шоколадной промышленности. Это мировая проблема, затрагивающая всех производителей шоколада в различных странах.

Несмотря на повышение цен на ингредиенты, директор Ассоциации "Асконд" заверил, что потребителям не стоит беспокоиться о качестве и составе шоколадных изделий. Производители не планируют сокращать ассортимент продукции и будут придерживаться высоких стандартов качества.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Из чего на самом деле делают сахар? ШОК!
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Популярное
Педофил надругался над девочками в детском лагере в Анапе

Педофил из Воронежской области надругался над девочками в детском лагере "Счастливое детство" в Анапе. Он задержан.

Безработный из Воронежа надругался над девочками в детском лагере в Анапе
Байден при всех унизил Зеленского из-за возмущения по решению НАТО
СМИ рассказали о публичном унижении Зеленского Байденом
"Мы их вычёркиваем": Елена Драпеко высказалась об артистах на фестивале Лаймы Вайкуле
Стали известны подробности атаки ВСУ на корабли Черноморского флота
ВСУ атаковали дроном российский танкер: ящик Пандоры в Чёрном море открыт Любовь Степушова Спецдоклад RAND: с РФ надо воевать руками прибалтов, поляков и ЕС Олег Володин Люди Донбасса: "Мы отчаянно стараемся жить". Репортаж Дарьи Асламовой Дарья Асламова
Газовый донор Европы перешёл на сторону России
Украина бросает вызов ВМФ РФ, атакуя дронами торговые суда. Чем отвечать?
ВСУ ночью предприняли атаку дронами на российские корабли
ВСУ ночью предприняли атаку дронами на российские корабли
Последние материалы
В России до 2030 года создадут единый биометрический цифровой проездной
Владимир Зеленский заявил о подготовке новых "серьёзных" ударов по России
В Харьковской области разбит аэродром и радиотехнический батальон ВСУ
Женщина в Ставрополе пыталась поджечь военкомат
Толпа мужчин изнасиловала туристку в парке возле Эйфелевой башни
Шукшина рассказала о пророчестве Серафима Саровского о "великой продолжительной войне"
Туристку не обслужили в дьюти-фри в Италии из-за российского паспорта
На пляже в Турции нашли 28 мин
Ходаковский назвал основную проблему с вооружением армии РФ на СВО
Бывшего министра ЛНР осудят за хищение 40 млн рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников