Коллективный Запад считал, что нашёл "ахиллесову пяту" России, когда вводил экономические санкции, однако, иностранные политики ошиблись, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Так сенатор прокомментировал доклад Международного валютного фонда о росте ВВП в стране.
"Показательно, что ещё в 2022 году на Западе именно экономику считали "ахиллесовой пятой" России. Сегодня уже абсолютно ясно, что в западных столицах ошибались", — заявил сенатор.
Он подчеркнул, что теперь Запад надеется на долгосрочное влияние санкций, а не стремительное падение российской экономики. И России предстоит доказать, что и эти расчёты неверны.
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