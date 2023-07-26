Пушков: Запад считал, что нашёл "ахиллесову пяту" России, но ошибся

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Коллективный Запад считал, что нашёл "ахиллесову пяту" России, когда вводил экономические санкции, однако, иностранные политики ошиблись, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Фото: 4esnok.by

Так сенатор прокомментировал доклад Международного валютного фонда о росте ВВП в стране.

"Показательно, что ещё в 2022 году на Западе именно экономику считали "ахиллесовой пятой" России. Сегодня уже абсолютно ясно, что в западных столицах ошибались", — заявил сенатор.

Он подчеркнул, что теперь Запад надеется на долгосрочное влияние санкций, а не стремительное падение российской экономики. И России предстоит доказать, что и эти расчёты неверны.

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