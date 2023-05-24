В магазинах Ямало-Ненецкого автономного округа ввели электронные сертификаты для оплаты продуктов питания.
С помощью продуктовых карточек в регионе намерены решить проблему субсидирования нуждающихся граждан.
Ранее объяснялось, в чём разница между нищенством и бедностью.
Как сообщает издание muksun.fm, карточки, привязанные в платёжной системе "Мир", дают право расплачиваться в таких сетевых магазинах, как "Пятёрочка" и "Перекрёсток".
Проект призван ужесточить контроль за расходованием бюджетных средств.
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Новую туристическую политику Анкара намерена внедрить уже в этом году.