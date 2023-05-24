В ЯНАО начали выдавать продуктовые карточки для бедных

0:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

В магазинах Ямало-Ненецкого автономного округа ввели электронные сертификаты для оплаты продуктов питания.

Фото: Fotodom.ru

С помощью продуктовых карточек в регионе намерены решить проблему субсидирования нуждающихся граждан.

Ранее объяснялось, в чём разница между нищенством и бедностью.

Как сообщает издание muksun.fm, карточки, привязанные в платёжной системе "Мир", дают право расплачиваться в таких сетевых магазинах, как "Пятёрочка" и "Перекрёсток".

Проект призван ужесточить контроль за расходованием бюджетных средств.

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Ямало-Ненецкий автономный округ